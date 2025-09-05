Морозов после 2:1 «Локомотива» с «Трактором»: «Соперники показали терпеливую, надежную игру на результат. Этот чемпионат войдет в историю уровнем зрелищности и накала»

«Поздравляю “Локомотив” с победой в Кубке открытия, а Егора Сурина — с первым голом 18-го сезона КХЛ! Как и в прошлом финале, соперники показали терпеливую и надежную игру, нацеленную на результат.
Уверен, что всех нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат — клубы усилились, провели предсезонную подготовку и готовы радовать зрителей красивым хоккеем.
Новый сезон — это время надежд, упорной борьбы и будущих побед. Желаю игрокам уверенности в своих силах, тренерам — мудрых решений и воплощений тактических замыслов, а болельщикам — незабываемых эмоций и веры в свои команды.
Нет сомнений, что предстоящий чемпионат войдет в историю уровнем зрелищности и накала", — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.