Гру о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Локомотив» убил нас во 2-м периоде, это лучшая команда в лиге. У нас 10 новых игроков, им нужно адаптироваться"

— Хорошая первая игра, чтобы понять, какой уровень хоккея будет в этом сезоне. Мы начали поздно, 11 августа, отыграли только четыре матча. Дронов отыграл только один период в это время, все еще ждем Гросса, у Светлакова недавно родился ребенок. Хороший балл для нас сегодня. Третий период был неплохой, но во втором периоде нас убили.