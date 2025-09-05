Ричмонд
Гру о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Локомотив» убил нас во 2-м периоде, это лучшая команда в лиге. У нас 10 новых игроков, им нужно адаптироваться"

Сегодня челябинский клуб уступил в матче за Кубок Открытия.

Источник: Спортс"

— Хорошая первая игра, чтобы понять, какой уровень хоккея будет в этом сезоне. Мы начали поздно, 11 августа, отыграли только четыре матча. Дронов отыграл только один период в это время, все еще ждем Гросса, у Светлакова недавно родился ребенок. Хороший балл для нас сегодня. Третий период был неплохой, но во втором периоде нас убили.

— Почему так много удалений?

— В ранние моменты игры было сложно поймать ритм. Многим ребятам приходилось сидеть на скамейке. Это только первая игра сезона. Игрокам нужно адаптироваться, они сделают это. Количество удалений сократится по ходу сезона.

— Что не удалось во втором периоде?

— Они выиграли второй период с огромным преимуществом. Мы были лучше в третьем. Наш вратарь держал нас в игре, а затем их вратарь сделал пару ключевых спасений при счете 1:1. Для нас хорошо так рано сыграть с командой такого уровня. Это лучшая команда в лиге.

— Что можете сказать о Дриджере? Он меньше зависит от эмоций, чем Фукале?

— Фукале за нас не играет. Могу ответить только про Дриджера. Я не собираюсь их сравнивать. Как и Шабанова с Григоренко. У нас 10 новых игроков. Дриджер сегодня был одним из лучших наших игроков. Крис — наш вратарь, и доволен его игрой, — сказал главный тренер челябинского клуба.