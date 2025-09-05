Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Хартли о 2:1 с «Трактором»: «Тяжелый матч, меньшинство у “Локомотива” хорошо отыграло. Уважаю Гру, он отличный тренер, но на скамейке мы соперники»

Ярославский клуб одержал победу над «Трактором» со счетом 2:1 Б.

Источник: Спортс"

— Тяжелая игра. Можно было понять, что эти команды встречались в финале. Очень интенсивная игра. Перед игрой была хорошая презентация, классический «Локомотив». Болельщики поддерживали нас всю игру, спасибо им.

— Что не получилось в реализации большинства?

— У нас были шансы, но это только начало сезона. Упустили пару возможностей, где-то их вратарь выручил. Меньшинство хорошо отыграло. Наше большинство дало нам шансы, но не голы. Будем работать.

— Насколько сработались с командой?

— Есть определенные моменты в игре, которые подлежат критике. Но это игра ошибок. Будем работать над всеми аспектами игры.

— Гру сказал, что вы были для него примером. Вам приятно это слышать? Как оцените противостояние с ним?

— Говорил много раз: не должно быть никакого разделения по паспортам в хоккее. Мы все люди. Бенуа тренировал в лиге Квебека, когда я ушел оттуда. Мы не очень хорошо знаем друг друга.

Но мы несколько раз общались по телефону, было много других контактов. Я очень уважаю его. Он победитель и отличный тренер. Как только мы встаем на скамейку, мы соперники, — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.