Набоков представил новый шлем на сезон-2025/26 — с образом князя Владимира как символом «мужества, силы духа и преданности своему делу»

"В его основе — образ князя Владимира. С детства для меня он был символом мужества, силы духа и преданности своему делу. Хотелось, чтобы именно этот образ стал частью моего игрового настроя и выходил со мной на лед.

Источник: Спортс"

Каждая деталь не случайна, а общий рисунок отражает то, что для меня важно — стойкость, энергию, связь с историей, командой и Магнитогорском. Вперед к новым победам«, — написал вратарь “Металлурга”.

Фото: t.me/nabok30_official.