Гришин о камбэке с 0:3 с «Динамо» Минск: «Неприятный счет после 1-го периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем»

— Ребята с настроем вышли на игру, но она пошла таким образом, что стали получать много удалений — игра сломалась.
Неприятный счет после первого периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем, хорошо, что забили два быстрых гола — это дало энергии и уверенности.
Дальше ребята стали биться, почувствовали, что могут забивать, и добились заслуженной победы.
К вратарю у меня нет претензий, даже не было мыслей заменить его, он два последних периода отыграл безупречно.
— Какой вкус победы в КХЛ?
— Победы одинаковы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Чем выше уровень, тем значимее победа, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.
«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол.