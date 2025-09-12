Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Гришин о камбэке с 0:3 с «Динамо» Минск: «Неприятный счет после 1-го периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем»

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск со счетом 4:3.

Источник: Спортс"

— Ребята с настроем вышли на игру, но она пошла таким образом, что стали получать много удалений — игра сломалась.

Неприятный счет после первого периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем, хорошо, что забили два быстрых гола — это дало энергии и уверенности.

Дальше ребята стали биться, почувствовали, что могут забивать, и добились заслуженной победы.

К вратарю у меня нет претензий, даже не было мыслей заменить его, он два последних периода отыграл безупречно.

— Какой вкус победы в КХЛ?

— Победы одинаковы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Чем выше уровень, тем значимее победа, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол.