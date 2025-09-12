Гру о «Тракторе»: «Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я исправлю то, что должно быть исправлено»

— Какой «Трактор» сейчас — продолжение старого или что-то новое?
— 50 на 50. В межсезонье у нас прибавилось 10−11 игроков. Нет стабильности, нужно время. Те игроки, которые были, и те, которые присоединяются, должны найти свою игру. Лидеры не играют на лидерском уровне.
Сегодня игра была лучшая в плане катания, качества передач, но о работе с шайбой не могу сказать такого же.
— Три поражения в четырех матчах — это не то, чего ожидали от прошлогоднего финалиста. Как реагируете на это?
— Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я посмотрю и исправлю то, что должно быть исправлено, — сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.