Антон Белов: «Современный игрок — он не воин, он актер. У многих сейчас задача не общая победа, а показать себя во всей красе. К сожалению, это так»

Но есть проблема, которая бросается в глаза: они не понимают, в какой момент времени на льду применять все эти качества. Не понимают, что на выходе из своей зоны не обязательно показывать красоту в обыгрыше, что шайбу нужно вывести в среднюю зону. Или что на входе в чужую зону нельзя терять шайбу: если ты не уверен, нужно просто прокинуть и обыграть за счет скорости. Такие вещи приходится объяснять, показывать на видео.