Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Ларионов о тройках СКА: «Эксперименты будут продолжаться. Не хотим быть предсказуемой командой с неизменным составом. Будем по ходу сезона и матчей мониторить каждого игрока, искать химию»

— Один из хороших моментов — быстрые атаки с ходу, четыре гола после них. Но при этом куда-то улетучилась игра в позиционных атаках, которая в предыдущих матчах была лучше. Как соблюдать этот баланс?

Источник: Спортс"

— Мы только что обсуждали это. Будут матчи, которые дадут полное удовлетворение, будут и разочарования. Это часть процесса.

Согласен, сегодня были потрясающие голы в быстрых атаках — они всегда яркие и запоминающиеся. Радует, что начинают работать все звенья. Это только начало. Мы хотели, чтобы каждый игрок, каждая тройка вносили свой вклад.

Позиционные атаки — это тоже важно, но здесь нужно понимать, с кем ты играешь. Мы хотим играть на высоких скоростях, чтобы игра была интересной, с обилием моментов. Будут и матчи против «автобуса», где придется играть позиционно.

Сегодняшняя игра показала, что моменты, которые мы наигрываем на тренировках, позволяют забивать такие красивые голы.

— Вы попробовали перемешать тройки, поставить молодых с опытными, но довольно быстро от этого отказались. После такой игры молодежной тройки есть ли смысл снова их разбивать?

— Эксперименты будут продолжаться. Мы не хотим быть предсказуемой командой с неизменным составом. Будем по ходу сезона и матчей мониторить каждого игрока, искать химию, кого-то добавлять, кого-то менять.

Вы правильно заметили: перед голом Короткого я перебросил к нему Дишковского, убрав Грималди к Плотникову и Локтионову. Это сработало.

Дай Бог, чтобы такие перемены работали и дальше. Мы будем искать, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.