Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)

Как сообщает Autonews со ссылкой на портал PlatesMania, на улицах Москвы был замечен первый Aurus Arsenal, которым пользуется частное лицо.

Источник: Спортс"

На фото, опубликованном PlatesMania, видно, что рядом с российским люксовым минивэном с номером 008 стоит человек, похожий на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Отмечается, что если «пробить» госномер в открытых базах, можно сделать вывод, что он был только у этого автомобиля. Утверждается, что Aurus Arsenal был сфотографирован камерами и оштрафован за превышение скорости.

Минивэн ранее выпускали только для кортежа президента России. Автомобили числились только у Федеральной службы охраны (ФСО). Сообщалось, что автомобили для частных лиц должны появиться в продаже не раньше 2026 года.

Фото: platesmania.com.

