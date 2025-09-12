Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)

На фото, опубликованном PlatesMania, видно, что рядом с российским люксовым минивэном с номером 008 стоит человек, похожий на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Отмечается, что если «пробить» госномер в открытых базах, можно сделать вывод, что он был только у этого автомобиля. Утверждается, что Aurus Arsenal был сфотографирован камерами и оштрафован за превышение скорости.
Минивэн ранее выпускали только для кортежа президента России. Автомобили числились только у Федеральной службы охраны (ФСО). Сообщалось, что автомобили для частных лиц должны появиться в продаже не раньше 2026 года.
Фото: platesmania.com.