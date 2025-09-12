Буре о том, забьет ли Овечкин 50 голов за сезон: «Я два года подряд забрасывал по 60 шайб. Не помню, кто после меня делал такое. Будем болеть за него, дай бог!»

— Со мной было, что я два сезона подряд забрасывал по 60 шайб. Не помню, кто после меня еще делал такое. Но мы будем болеть за Овечкина. Дай ему бог!
Мы всегда рады, когда русские люди прославляют Россию на весь мир. Кстати, в тему нашего разговора — Саша ведь тоже коренной москвич. И он тоже, как и я, в детстве жил в районе «Водного стадиона» и «Речного вокзала».
— Тяжело физически играть в НХЛ в 40 лет?
— Для меня и в 32 года было невозможно. Поэтому спортивное долголетие Овечкина вызывает огромное уважение, — сказал член Зала хоккейной славы Павел Буре.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше