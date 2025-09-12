Ричмонд
Буре о том, забьет ли Овечкин 50 голов за сезон: «Я два года подряд забрасывал по 60 шайб. Не помню, кто после меня делал такое. Будем болеть за него, дай бог!»

— И напоследок — об Александре Овечкине, который 17 сентября отметит 40-летие. Может ли он снова забить 50 голов за сезон НХЛ?

Источник: Спортс"

— Со мной было, что я два сезона подряд забрасывал по 60 шайб. Не помню, кто после меня еще делал такое. Но мы будем болеть за Овечкина. Дай ему бог!

Мы всегда рады, когда русские люди прославляют Россию на весь мир. Кстати, в тему нашего разговора — Саша ведь тоже коренной москвич. И он тоже, как и я, в детстве жил в районе «Водного стадиона» и «Речного вокзала».

— Тяжело физически играть в НХЛ в 40 лет?

— Для меня и в 32 года было невозможно. Поэтому спортивное долголетие Овечкина вызывает огромное уважение, — сказал член Зала хоккейной славы Павел Буре.

