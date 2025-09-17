Ричмонд
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.31
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.61
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.23
X
4.80
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2

Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею

Новосибирск в декабре примет Кубок Первого канала по хоккею.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Новосибирск в декабре примет Кубок Первого канала по хоккею, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в соцсети «ВКонтакте».

Последние два года Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге. До этого турнир трижды принимала Москва.

«Новосибирск встречает: наш город примет Кубок Первого канала по хоккею — турнир с участием национальных сборных пройдёт в декабре. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Для города это важное событие: впервые мы становимся площадкой одного из главных турниров сезона. У нас есть современная “Сибирь-Арена”, рядом — новая станция метро “Спортивная”. Все это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов», — написал Кудрявцев.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.