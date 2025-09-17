Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Новосибирск в декабре примет Кубок Первого канала по хоккею, сообщил мэр города Максим Кудрявцев в соцсети «ВКонтакте».
Последние два года Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге. До этого турнир трижды принимала Москва.
«Новосибирск встречает: наш город примет Кубок Первого канала по хоккею — турнир с участием национальных сборных пройдёт в декабре. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Для города это важное событие: впервые мы становимся площадкой одного из главных турниров сезона. У нас есть современная “Сибирь-Арена”, рядом — новая станция метро “Спортивная”. Все это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов», — написал Кудрявцев.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.