Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею

«Новосибирск встречает: наш город примет Кубок Первого канала по хоккею — турнир с участием национальных сборных пройдёт в декабре. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Для города это важное событие: впервые мы становимся площадкой одного из главных турниров сезона. У нас есть современная “Сибирь-Арена”, рядом — новая станция метро “Спортивная”. Все это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов», — написал Кудрявцев.