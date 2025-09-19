Исаков о 5:1 с «Ладой»: «Торпедо» заслуженно победило. Всегда делаем акцент на дисциплину, в меньшинстве парни самоотверженно сыграли, молодцы"

Но молодцы парни, кто оборонялся в меньшинстве — самоотверженно сыграли. Ну, а дальше в третьем периоде дисциплина и игровое задание были на первом месте, считаю, мы заслуженно победили.
— Сергей Гончарук набирает очки шестой матч подряд, он лидер среди бомбардиров. Нашли какие-то особые слова для него перед стартом этого сезона?
— Для Сергея, наверное, слова искать не надо. Надо, в первую очередь, чтобы он сам почувствовал свою игру и эту уверенность. Наверное, через взаимодействие со своими звеньями — у них сейчас есть химия определенная, она работает. Но это все равно такой, тонкий процесс. Я думаю, Сергею надо понимать, что все еще впереди, весь сезон впереди, надо продолжать работать.
— «Торпедо» можно уже назвать открытием на старте этого сезона — вашу команду много обсуждают, много спорят о ней. Частенько можно услышать, что «Торпедо» в прошедших матчах много везло. Прокомментируйте, согласитесь с этим?
— Чужое мнение сложно мне комментировать, но я считаю, что та работа, которую проделывает команда на льду, имеет свое отражение в набранных очках и в результате.
— Поздравляю с шестой победой подряд. Можно ли назвать ключевым эпизодом игры те несколько минут во втором периоде, когда команда вынуждена была несколько удалений подряд играть в меньшинстве, даже в формате «3 на 5», но все же выстояла?
— Да, конечно. Это был очень сложный момент для нашей команды, но это как раз ярко характеризует хоккей, когда одна-две минуты могут поменять ход матча и могут полностью повлиять на результат игры. Поэтому мы всегда делаем, в первую очередь, акцент на игровую дисциплину, но, к сожалению, сегодня схватили эти удаления.
— В эпизоде с удалением Дениса Костина за выброс шайбы вы о чем-то беседовали с арбитром. Были не согласны с этим решением?
— Там сложная ситуация в плане решения, кто должен поехать на скамейку. Был момент, надо было выяснить, кто из игроков был на льду, и принять решение, кто должен отбывать наказание вместо Дениса.
— Судьи очень долго смотрели видеоповтор после эпизода, когда небольшую травму получил Богдан Конюшков: показалось в трансляции, что соперник попал ему локтем в лицо. В итоге решение было принято, что не зафиксировано нарушение. Поняли ли вы, почему такое решение было принято?
— Мне лично не объясняли. Судьи принимают решение, у них тоже есть картинка, поэтому это их решение, и здесь мы его не будем обсуждать, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
«Торпедо» выдало лучший старт в истории. И как же радостно за Атанасова!