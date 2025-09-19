Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Исаков о 5:1 с «Ладой»: «Торпедо» заслуженно победило. Всегда делаем акцент на дисциплину, в меньшинстве парни самоотверженно сыграли, молодцы"

— Нашу команду с победой. Счет, наверное, не отражает тот накал, который был в матче — все прекрасно видели второй период, когда качели могли произойти в любую сторону. Особенно после ситуации, когда мы получили удаления и играли втроем длительное время.

Источник: Спортс"

Но молодцы парни, кто оборонялся в меньшинстве — самоотверженно сыграли. Ну, а дальше в третьем периоде дисциплина и игровое задание были на первом месте, считаю, мы заслуженно победили.

— Сергей Гончарук набирает очки шестой матч подряд, он лидер среди бомбардиров. Нашли какие-то особые слова для него перед стартом этого сезона?

— Для Сергея, наверное, слова искать не надо. Надо, в первую очередь, чтобы он сам почувствовал свою игру и эту уверенность. Наверное, через взаимодействие со своими звеньями — у них сейчас есть химия определенная, она работает. Но это все равно такой, тонкий процесс. Я думаю, Сергею надо понимать, что все еще впереди, весь сезон впереди, надо продолжать работать.

— «Торпедо» можно уже назвать открытием на старте этого сезона — вашу команду много обсуждают, много спорят о ней. Частенько можно услышать, что «Торпедо» в прошедших матчах много везло. Прокомментируйте, согласитесь с этим?

— Чужое мнение сложно мне комментировать, но я считаю, что та работа, которую проделывает команда на льду, имеет свое отражение в набранных очках и в результате.

— Поздравляю с шестой победой подряд. Можно ли назвать ключевым эпизодом игры те несколько минут во втором периоде, когда команда вынуждена была несколько удалений подряд играть в меньшинстве, даже в формате «3 на 5», но все же выстояла?

— Да, конечно. Это был очень сложный момент для нашей команды, но это как раз ярко характеризует хоккей, когда одна-две минуты могут поменять ход матча и могут полностью повлиять на результат игры. Поэтому мы всегда делаем, в первую очередь, акцент на игровую дисциплину, но, к сожалению, сегодня схватили эти удаления.

— В эпизоде с удалением Дениса Костина за выброс шайбы вы о чем-то беседовали с арбитром. Были не согласны с этим решением?

— Там сложная ситуация в плане решения, кто должен поехать на скамейку. Был момент, надо было выяснить, кто из игроков был на льду, и принять решение, кто должен отбывать наказание вместо Дениса.

— Судьи очень долго смотрели видеоповтор после эпизода, когда небольшую травму получил Богдан Конюшков: показалось в трансляции, что соперник попал ему локтем в лицо. В итоге решение было принято, что не зафиксировано нарушение. Поняли ли вы, почему такое решение было принято?

— Мне лично не объясняли. Судьи принимают решение, у них тоже есть картинка, поэтому это их решение, и здесь мы его не будем обсуждать, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

