Исаков о 5:1 с «Ладой»: «Торпедо» заслуженно победило. Всегда делаем акцент на дисциплину, в меньшинстве парни самоотверженно сыграли, молодцы"

— Для Сергея, наверное, слова искать не надо. Надо, в первую очередь, чтобы он сам почувствовал свою игру и эту уверенность. Наверное, через взаимодействие со своими звеньями — у них сейчас есть химия определенная, она работает. Но это все равно такой, тонкий процесс. Я думаю, Сергею надо понимать, что все еще впереди, весь сезон впереди, надо продолжать работать.