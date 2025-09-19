Ричмонд
Хартли о противостоянии с Никитиным: «Никогда не готовлюсь к матчам против другого тренера. “Локомотив” играет в очень агрессивный хоккей, судей не обсуждаем»

В четверг «Локомотив» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина со счетом 5:1 в выездном матче Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс"

— После сегодняшнего матча ваша команда вышла на первое место по удалением, и сегодня было много удалений. С чем это связываете?

— Мы играем в очень агрессивный хоккей. Действия судей мы не обсуждаем.

— Насколько вам приятно обыграть Игоря Никитина? До этого матча вы проиграли ему 13 из 18 раз.

— Я никогда не тренирую и не готовлюсь к играм, как будто я тренирую против другого тренера. Всегда подход, что моя команда играет против другой команды.

После того, как вбрасывают шайбу, тренер не так много имеет контроля над игрой. Игроки — те, кто борется, создает, забивает или блокирует. В этом красота хоккея, а игроки создают игру и шум.

— Как бы оценили процесс адаптации команды к вашим требованиям?

— Как я уже сказал, мне нравится подход команды к работе. То, что мы добавляем с каждой игрой в равных составах, большинстве и меньшинстве. Работа продолжаются, ребята здорово выкладываются, — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.