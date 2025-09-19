Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Мичков о целях в «Филадельфии»: «Первая задача — выйти в плей-офф. Продолжать усердно работать. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, никаких поблажек не будет&r

20-летний форвард «Флайерс» на русском языке вместе с переводчиком ответил на вопросы журналистов.

Источник: Спортс"

— Первая задача — чтобы команда вышла в плей‑офф, а дальше уже посмотрим.

— Что лично ты хочешь улучшить в своей игре?

— Думаю, что-то менять нет смысла. Просто продолжать усердно работать, думаю, все придет. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, поэтому не будет никаких поблажек.

— Как ваш английский?

— Better (лучше — Спортс«“). Главное — быть ментально готовым, остальное можно наработать в ходе сезона. Я усердно готовился и сейчас готов на все 100%.

Этим летом больше занимался в зале, также не забывал про лед. Занимался с тренером в зале по индивидуальной программе, все то же, что и в прошлом году, ничего нового нет, — сказал Матвей Мичков.