Мичков о целях в «Филадельфии»: «Первая задача — выйти в плей-офф. Продолжать усердно работать. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, никаких поблажек не будет&r

— Первая задача — чтобы команда вышла в плей‑офф, а дальше уже посмотрим.
— Что лично ты хочешь улучшить в своей игре?
— Думаю, что-то менять нет смысла. Просто продолжать усердно работать, думаю, все придет. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, поэтому не будет никаких поблажек.
— Как ваш английский?
— Better (лучше — Спортс«“). Главное — быть ментально готовым, остальное можно наработать в ходе сезона. Я усердно готовился и сейчас готов на все 100%.
Этим летом больше занимался в зале, также не забывал про лед. Занимался с тренером в зале по индивидуальной программе, все то же, что и в прошлом году, ничего нового нет, — сказал Матвей Мичков.