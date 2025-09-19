Ричмонд
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы"

— Сегодня ребята что-то пытались сделать, но, опять же, соперник, видно, был голодный, хотел этой победы. Использовал опять наши глупые удаления, которые зарабатываем в каждом матче. И такой счет, такой результат.

Источник: Спортс"

— «Лада» остается единственным клубом в КХЛ без голов в большинстве. В чем проблема?

— Тяжело сказать. Вроде все тренерами доносится. Все зависит от игроков. Насколько я вижу, все детально объясняется, но что-то не получается до сих пор. Хотя было время поработать, но вот так бывает.

— Почему команда рассталась с Хохлачевым и Рыковым?

— Ну, это уже внутренние дела команды. Посчитали нужным — значит сделали.

— У того же Рыкова, например, был хороший показатель блокированных бросков, он бы мог помочь.

— У кого-то другие показатели хорошие. Здесь смотрится не только один показатель, а все вместе, — сказал тренер «Лады».

«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»).