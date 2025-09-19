Ричмонд
Форвард ЦСКА Долженков об 1:5 с «Локомотивом»: «Подвели выходы из‑под давления, много удалялись. Каждому из нас нужно работать сильнее»

— ЦСКА мог побеждать «Локомотив»?

Источник: Спортс"

— Любой матч можно выигрывать, если самим действовать правильно. Нас где‑то подвели выходы из‑под давления, где‑то мы много удалялись. Отсюда и такой счет.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» пытался вас провоцировать, чтобы ЦСКА дрался и грубил, а не играл в атаке?

— Думаю, просто был хороший напряженный матч. Стыковая игра, можно сказать. Поэтому было такое напряжение. Вообще я же не был в раздевалке «Локомотива». Не знаю, было ли у них задание лезть к нам под кожу.

— Что вы скажете о том, как ЦСКА начал сезон?

— Если взять прошлую игру со «Спартаком», то неважно, что там мы вели 5:2 по ходу дела. Ценность имеет конечный результат. Пока у нас серия из двух поражений. Будем готовиться, ждать ошибок соперников. И каждому из нас нужно работать сильнее.

— Можно ли сказать, что теперь «Локомотив» для вас самый принципиальный соперник?

— Мы отталкиваемся от своей игры и настраиваемся на каждый матч одинаково. И мы никого не выделяем, — сказал форвард ЦСКА.