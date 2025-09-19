Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4−5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь — ноги не бегут»

— Два матча на старте достаточно хорошо сыграли, потом пошли провальные игры. У тренерского штаба есть понимание вообще, что происходит?

Источник: Спортс"

— Я не буду ничего скрывать — перелеты поздние, в 4−5 [утра] прилетали. Может, где-то недосып, где-то усталость. Поэтому и ног нет, и ребята не бегут. Но это чисто рабочие детали — здесь винить никак нельзя, это будет весь сезон так продолжаться. Поэтому здесь уже готовиться.

Знаете, когда вы пять часов проводите в аэропорту, плюс еще три часа лететь — бывает такое наложение. Ноги не бегут, — сказал тренер «Лады».

«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»).