Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4−5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь — ноги не бегут»

— Я не буду ничего скрывать — перелеты поздние, в 4−5 [утра] прилетали. Может, где-то недосып, где-то усталость. Поэтому и ног нет, и ребята не бегут. Но это чисто рабочие детали — здесь винить никак нельзя, это будет весь сезон так продолжаться. Поэтому здесь уже готовиться.
Знаете, когда вы пять часов проводите в аэропорту, плюс еще три часа лететь — бывает такое наложение. Ноги не бегут, — сказал тренер «Лады».
«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»).