Эттинджер о замене в 5-м матче серии с «Эдмонтоном»: «Я посмеюсь над этим, когда “Даллас” выиграет все. Буду вспоминать о том, через что мне пришлось пройти»

Вратарь «Далласа» вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:6, 1−4).

Источник: Спортс"

26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте.

Спустя 8 дней после вылета из плей-офф «Старс» уволили главного тренера Питера Дебура, высказавшегося о замене Эттинджера так: «Когда снимаешь вратаря, причина одна — встряхнуть команду. Не виню Джейка, но он проиграл “Эдмонтону” 6 из 7 матчей с прошлого плей-офф».

«Думаю, что в будущем я буду вспоминать об этой ситуации как о чем-то, что мне помогло. Когда “Даллас” выиграет все, то подумаю об этом и посмеюсь. Буду вспоминать, через что мне пришлось пройти, чтобы добиться успеха.

Что касается ситуации в целом, то ее слишком раздули, как мне кажется. Всякое случается, люди говорят и делают что-то такое, о чем потом жалеют. Я и сам проходил через такое. Уверен, что каждый из вас тоже. Ты просто потом извлекаешь из этого урок. Я так и сделал", — сказал 26-летний американец.

Дебур о замене Эттинджера в 5-й игре с «Эдмонтоном»: «Я бы сделал это еще раз. На скамейке царил дух поражения — нужно было вывести “Даллас” из этого состояния».