Светлов о проблемах «Лады»: «Дома команда действует слишком консервативно. Игра на маленькой площадке не терпит академизма, нужно действовать быстро и агрессивно»

— В свое время работал с вратарями «Лады» — с Трушковым в «Адмирале» и Третьяком в «Сочи», возможности этих голкиперов известны. Защитник Баранцев начинал свою профессиональную карьеру именно у нас в «Ладе». А его коллега по обороне Земченок был у нас лидером обороны «Адмирала», так что нынешняя команда для меня не совсем чужая.