Светлов о проблемах «Лады»: «Дома команда действует слишком консервативно. Игра на маленькой площадке не терпит академизма, нужно действовать быстро и агрессивно»

В 5 матчах на старте сезона клуб из Тольятти набрал 2 очка и занимает последнее место в Западной конференции.

Источник: Спортс"

— Первую отставку сезона пресса прогнозирует в «Ладе». По делу?

— У нас, тренеров, своя солидарность, поэтому отставки никогда не обсуждаю. При этом недавно был в Тольятти, внимательно смотрел за матчами «Лады», которую дважды в карьере возглавлял — в частности в свое время возвращался с командой в КХЛ.

Честно говоря, был уверен, что в матче с «Торпедо» у «Лады» будет шанс остановить победную серию соперника и реабилитироваться за 1:6 в предыдущей домашней встрече — с «Локомотивом». Но когда «Торпедо» открыло счет уже в первой смене, уверенность ушла.

— В чем проблемы нынешней «Лады»?

— В свое время работал с вратарями «Лады» — с Трушковым в «Адмирале» и Третьяком в «Сочи», возможности этих голкиперов известны. Защитник Баранцев начинал свою профессиональную карьеру именно у нас в «Ладе». А его коллега по обороне Земченок был у нас лидером обороны «Адмирала», так что нынешняя команда для меня не совсем чужая.

В свое время мы старались по максимуму использовать преимущество своей площадки — а она в Тольятти тогда была одной из самых маленьких в КХЛ. Игра на таком льду не терпит академизма, нужно действовать быстро и агрессивно. Такой хоккей показал в Тольятти чемпион в последнем матче, но «Лада» дома действует излишне консервативно.

Еще один момент — легионеры. Их в «Ладе» в последних матчах выходит четверо, они по определению должны вести команду за собой, получать существенное игровое время. Пока всего этого не видно, а значит, нарушается главный принцип по отношению к легионерам — они должны быть однозначно сильнее местных игроков.

Как итог, на последнем домашнем матче «Лады» собралось лишь три тысячи зрителей. Тревожный сигнал.

А ведь Тольятти всегда был городом хоккейных аншлагов. Помню, когда работал в городе, даже работники Дорожно-патрульной службы спрашивали о лишнем билетике на «Ладу», — сказал бывший тренер тольяттинцев.