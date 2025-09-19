Ричмонд
Маклюков про гол «Барысу»: «Подключился, ни на что не надеялся. Но Ткачев отдал короткий пас — вообще обалденный. С неудобной бросил, так как уходил от соперника»

«Металлург» победил клуб из Астаны (5:1) в FONBET КХЛ. Капитан команды стал автором четвертой шайбы клуба на 40-й минуте.

— Было много удалений с обеих сторон. В чем была причина?

— Не знаю. Да, совсем неуместные удаления. Одно дело, когда ты пытаешься помешать сопернику в своей зоне, а мы почти все удаления «словили» в чужой зоне. Непозволительно это, ведь речь о дисциплине.

Надо это поправлять обязательно, потому что другой соперник может наказать нас в меньшинстве гораздо сильнее, чем эти ребята. Ну, в общем, да, дело в дисциплине, но и у них, надо признать, в принципе, сегодня много неравенства было как с их, так и с нашей стороны.

— Свой гол вы забили как заправский форвард. Когда решили, что будете так завершать голевой момент?

— Я из своей зоны поехал в сторону зоны атаки и понял, что мы сможем войти с численным преимуществом. Подключился, но ни на что не надеялся, честно говоря. Но Володя Ткачев отдал короткий пас, вообще обалденный. А то, что бросил с неудобной, я уходил от соперника, поэтому переложил на неудобную. Изначально такого плана не было.

— В первом периоде «Металлург» забил одну шайбу со стандартного положения. Что не получалось при розыгрыше?

— Вратарь «Барыса» играл неплохо. В целом, может быть, не так много бросков мы делали, возили шайбу. Тем самым, пытались сделать так, чтобы соперник «наелся». Реализации не хватало, и, повторюсь, их вратарь играл неплохо, — сказал защитник магнитогорцев.