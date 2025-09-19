Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.45
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.28
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2

Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания — выиграл тот, кто больше хотел»

Это был первый матч ярославского клуба против бывшего тренера Игоря Никитина, в межсезонье возглавившего армейцев.

Источник: Спортс"

— Не скажу, что специально или принципиально настраивались на них, но все равно в голове была какая-то звездочка. Знали, что выйдем более настроенными, по первым сменам это было видно, желания было больше, мы больше хотели выиграть. Надо продолжать в том же духе.

Мы делали то, о чем договаривались перед игрой. Знали, что сегодня будет много борьбы, единоборства у бортов, мы много бросали, хотели забить. Наверное, правильно будет сказать, что сегодня был матч желания — кто больше хотел выиграть, тот и выиграл.

— Насколько «Локомотив» подстроился под требование нового тренерского штаба [Боба Хартли]?

— Сейчас только начало сезона, все равно мы еще какие-то аспекты не успеваем освоить — регулярный чемпионат только начался. Думаю, с играми будем разные нюансы и детали находить, убирать ненужные удаления, например. Нужно еще время. Мы уже подстроились, понимаем, что от нас требуют. Даже когда мы будем «в совершенстве» в этом плане, мы этого не будем говорить, потому что всегда есть, что улучшить в своей игре.

— Вам лично приятно было сегодня забить на глазах у тренера, при котором вы «зашли» во взрослый хоккей? Было особенные чувства?

— Просто забил гол (улыбается). Вам показалось, у меня просто приехали родители сегодня на матч, — сказал 19-летний форвард ярославцев.

«Как говорится, ноу комментс». Никитин крупно влетел «Локомотиву» — 1:5.