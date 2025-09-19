Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания — выиграл тот, кто больше хотел»

— Не скажу, что специально или принципиально настраивались на них, но все равно в голове была какая-то звездочка. Знали, что выйдем более настроенными, по первым сменам это было видно, желания было больше, мы больше хотели выиграть. Надо продолжать в том же духе.
Мы делали то, о чем договаривались перед игрой. Знали, что сегодня будет много борьбы, единоборства у бортов, мы много бросали, хотели забить. Наверное, правильно будет сказать, что сегодня был матч желания — кто больше хотел выиграть, тот и выиграл.
— Насколько «Локомотив» подстроился под требование нового тренерского штаба [Боба Хартли]?
— Сейчас только начало сезона, все равно мы еще какие-то аспекты не успеваем освоить — регулярный чемпионат только начался. Думаю, с играми будем разные нюансы и детали находить, убирать ненужные удаления, например. Нужно еще время. Мы уже подстроились, понимаем, что от нас требуют. Даже когда мы будем «в совершенстве» в этом плане, мы этого не будем говорить, потому что всегда есть, что улучшить в своей игре.
— Вам лично приятно было сегодня забить на глазах у тренера, при котором вы «зашли» во взрослый хоккей? Было особенные чувства?
— Просто забил гол (улыбается). Вам показалось, у меня просто приехали родители сегодня на матч, — сказал 19-летний форвард ярославцев.
«Как говорится, ноу комментс». Никитин крупно влетел «Локомотиву» — 1:5.