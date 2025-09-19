Ричмонд
Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева — получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»

В трех последних матчах «Металлурга» в FONBET КХЛ 30-летний канадец набрал 6 (5+1) очков.

Источник: Спортс"

— Дерек Барак забивает третий матч подряд. Что изменилось за короткий срок: еще недавно был запасным, а сейчас один из лидеров? И как сделать так, чтобы он продолжал играть на этом уровне? В прошлом сезоне у него тоже был «убойный» сентябрь, а потом он пропал на полсезона.

— Все его голы — в большинстве. Мы нашли ему место там, у него получается. Но хотелось бы, чтобы и в равных составах их звено прибавляло.

— Большинство у вас значительно улучшилось. Можете объяснить, что именно Барак привнес в спецбригаду? У него пошли голы и сам розыгрыш стал выглядеть куда эффективнее, чем на старте сезона.

— Мы подобрали сочетания. Раньше, если вы заметили, у нас вместе играли Пресс и Ткачев. Сейчас развели их, и получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака. Перед матчем с Казанью одна бригада — с Михайлисом, Вовченко и Прессом — забивала.

На выезде сработала бригада с Ткачевым. Сегодня забили ребята с Михайлисом, и еще Барак отличился, выйдя вместо Джонсона. То есть три гола забила другая бригада. Это и есть плюс: когда не получается у одной пятёрки, результат приносит вторая, — сказал главный тренер магнитогорцев после победы над «Барысом» (5:1) в FONBET КХЛ.