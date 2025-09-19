Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева — получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»

— Дерек Барак забивает третий матч подряд. Что изменилось за короткий срок: еще недавно был запасным, а сейчас один из лидеров? И как сделать так, чтобы он продолжал играть на этом уровне? В прошлом сезоне у него тоже был «убойный» сентябрь, а потом он пропал на полсезона.