Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.45
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.28
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2

19-летний Патрихаев из ЦСКА о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»

ЦСКА с 19-летним защитником в составе уступил «Локомотиву» (1:5) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Горячий получился матч, и поначалу у ЦСКА были неплохие шансы. Что же пошло не так?

— Если честно, то об этом сказать сложно. Надо спокойно проанализировать ошибки и готовиться к следующей игре. Как говорит Игорь Валерьевич Никитин, команда строится шаг за шагом. Это небыстрый процесс. На это нужно время.

— Такие матчи могут стать точкой роста?

— 100%. Мы сплотимся, проанализируем игру и пойдем дальше.

— Что у вас было в конце матча с Александром Радуловым? Вы с ним реально зарубились.

— Знаете, Радулов — нормальный парень из Нижнего Тагила. А я [родился] неподалеку, в Екатеринбурге. Это хоккей, это часть игры. И это нормально, когда такие страсти кипят на льду, — сказал 19-летний защитник ЦСКА.