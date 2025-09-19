19-летний Патрихаев из ЦСКА о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»

— Горячий получился матч, и поначалу у ЦСКА были неплохие шансы. Что же пошло не так?
— Если честно, то об этом сказать сложно. Надо спокойно проанализировать ошибки и готовиться к следующей игре. Как говорит Игорь Валерьевич Никитин, команда строится шаг за шагом. Это небыстрый процесс. На это нужно время.
— Такие матчи могут стать точкой роста?
— 100%. Мы сплотимся, проанализируем игру и пойдем дальше.
— Что у вас было в конце матча с Александром Радуловым? Вы с ним реально зарубились.
— Знаете, Радулов — нормальный парень из Нижнего Тагила. А я [родился] неподалеку, в Екатеринбурге. Это хоккей, это часть игры. И это нормально, когда такие страсти кипят на льду, — сказал 19-летний защитник ЦСКА.