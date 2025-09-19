Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.28
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.90
П2
4.72
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.45
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.28
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2

Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные на сайте украинского ресурса.

Источник: Спортс"

Отмечается, что сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, посещавших Крым и Донбасс, а также заслуживших негативную оценку создателей по какой-либо другой причине.

Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года (с перерывом в сезоне-2020/21, который провел в «Калгари»). В составе команды он три раза стал обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Президента ЦСКА Есмантовича внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида. Арт».

ЦСКА вышел на раскатку в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола».

