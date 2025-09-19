Ричмонд
Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня — хуже некуда. Он рассказывает мне какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: “Да как ты это помнишь?!”

Недавно капитан «Питтсбурга» рассказал, что в первый месяц своего пребывания в «Питтсбурге» (в сезоне-2006/07) Малкин питался почти исключительно гамбургерами.

«У него тоже есть любимые блюда — одни и те же. Курица с пармезаном, салат “Цезарь” и коктейль из креветок (смеется).

А вообще у него невероятная память. У меня же она хуже некуда. Он рассказывает мне какие-то истории из начала 2010-х, а я думаю: «Да как ты это помнишь?!» Я не помню, что было в прошлом году.

Например, он вспоминал про поездку в Швецию («Питтсбург» проводил матчи регулярного чемпионата в Стокгольме в сезоне-2008/09 и вновь сыграет там в предстоящем сезоне — Спортс) и говорил: «Помнишь, мы летели, приземлились и ты сделал то-то…».

Я думаю: «Как ты помнишь, что было в Швеции в 2008 году?!» Это просто вау", — рассказал Малкин.