Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: “Хватит. Пойду тренером”. Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»

Может, он вообще не хочет уже быть спортсменом, скажет: «Хватит уже, слишком долго. Пойду тренером». А тренер — это уже другая история. Как Вячеслав Фетисов же тоже достаточно долго играл, остался тренером в Америке, а потом вернулся сюда. Такая история ведь тоже была, — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.