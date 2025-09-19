Ричмонд
Губерниев о будущем Овечкина: «Он поиграет еще. Это возможность здорово заработать и порадовать всех нас. Ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ»

17 сентября хоккеисту исполнилось 40 лет. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

— На ваш взгляд, сыграет ли Овечкин еще в КХЛ?

— Думаю, что Овечкин поиграет еще без всякого сомнения. Тем более, это будет возможность здорово заработать и порадовать всех нас.

Главное, чтобы у Александра было здоровье. Если у него будет здоровье, он еще несколько добрых лет уверенно поиграет на высоком уровне.

То, что Овечкин не думал о своем будущем, это же пространство для маневра. То есть ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ. Поэтому Александр, как практичный человек, все делает правильно, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним — не знаю».