Губерниев о будущем Овечкина: «Он поиграет еще. Это возможность здорово заработать и порадовать всех нас. Ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ»

То, что Овечкин не думал о своем будущем, это же пространство для маневра. То есть ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ. Поэтому Александр, как практичный человек, все делает правильно, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.