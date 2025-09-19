Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
2
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.70
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.77
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Овечкин пропустит тренировку «Вашингтона» сегодня. Вчера он досрочно покинул занятия из-за травмы нижней части тела

Об этом сообщает журналист Том Гулитти со ссылкой на «Вашингтон».

Источник: Спортс"

Вчера Александр Овечкин досрочно завершил тренировку из-за повреждения нижней части тела.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2025/26 9 октября.

Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики.

