Овечкин пропустит тренировку «Вашингтона» сегодня. Вчера он досрочно покинул занятия из-за травмы нижней части тела

Вчера Александр Овечкин досрочно завершил тренировку из-за повреждения нижней части тела.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2025/26 9 октября.
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики.
