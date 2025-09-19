Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У “Ак Барса” была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»

— Мы постоянно с ним говорили и летом, и сейчас объясняем, какие моменты нужно поправлять. Он показал, что может играть в КХЛ, и играть хорошо. Но пока ему не хватает стабильности в силу возраста и опыта. Поэтому отправили его за игровой практикой в Альметьевск. Посмотрим, проанализиуем матчи, может, он появится. Но Тимофей в любом случае в нашей обойме.