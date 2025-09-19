Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку

"Во время отдыха во Франции в начале лета Каролина почувствовала недомогание, которое за считанные дни переросло в тяжелую сердечную недостаточность. К счастью, ей несколько раз делали сердечно-легочную реанимацию — порой по несколько часов подряд, и именно это спасло ей жизнь. Без этих действий исход был бы невообразим. Даже страшно думать о худшем сценарии.