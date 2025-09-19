Ричмонд
10:00
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку

"Во время отдыха во Франции в начале лета Каролина почувствовала недомогание, которое за считанные дни переросло в тяжелую сердечную недостаточность. К счастью, ей несколько раз делали сердечно-легочную реанимацию — порой по несколько часов подряд, и именно это спасло ей жизнь.

"Во время отдыха во Франции в начале лета Каролина почувствовала недомогание, которое за считанные дни переросло в тяжелую сердечную недостаточность. К счастью, ей несколько раз делали сердечно-легочную реанимацию — порой по несколько часов подряд, и именно это спасло ей жизнь. Без этих действий исход был бы невообразим. Даже страшно думать о худшем сценарии.

Позже ее перевели в больницу, где она провела недели на аппаратах жизнеобеспечения, прежде чем во Франции ей сделали операцию по пересадке сердца.

Мы с Каролиной хотим выразить глубочайшую благодарность медперсоналу из Hospital Centre of Antibes Juan-les-Pins, Hôpitaux Universitaires de Marseille, больницы Сальгренска в Гетеборге и центра реабилитации Hogsbo. Без их невероятного профессионализма, заботы и чуткости мы не были бы сегодня там, где находимся — с Каролиной, идущей к полному выздоровлению.

Также мы хотим поблагодарить профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) и лигу за колоссальную поддержку в этот невероятно трудный период. Отдельное спасибо доктору Скотту Делани из NHLPA, который сделал все, чтобы Каролина получала лучшее лечение, а наши семьи чувствовали поддержку и понимали, что происходит.

Мы безмерно признательны [владельцам «Баффало»] Терри и Ким Пегула, всей их семье, Кевину Адамсу, Линди Раффу и всей организации «Баффало» за ту помощь, заботу и внимание, которые они нам оказали.

Мы не можем достаточно отблагодарить всех доноров органов и не находим слов, чтобы выразить признательность за новую жизнь, которую донорство органов подарило Каролине.

Каролина продолжает реабилитацию, чтобы в скором времени вернуться в Баффало, и ее невероятная решимость, сила духа, позитив и стойкость вызывают у меня восхищение. Это был, без сомнений, самый тяжелый период в нашей жизни, но мы извлекли из него множество уроков.

Я уверен, что Каролина пройдет путь восстановления с тем же боевым характером, который у нее всегда был. Наше сообщество в Швеции, а также хоккейная семья и болельщики «Баффало» всегда были рядом с нами«, — говорится в заявлении шведского защитника “Баффало” Расмуса Далина и его невесты Каролины.