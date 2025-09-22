Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
2
:
Северсталь
4
Все коэффициенты
П1
30.00
X
4.34
П2
1.24
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.00
П2
7.92
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.80
П2
6.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский — 44-й

TSN начал публиковать рейтинг из 50 лучших хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Александр Овечкин расположился на 49-й позиции, Сергей Бобровский — на 44-й.

Источник: Спортс"

Места с 50-го по 41-е заняли следующие хоккеисты:

50. Джейсон Робертсон («Даллас», занял 33-е место в рейтинга TSN в прошлом сезоне);

49. Александр Овечкин («Вашингтон», был вне рейтинга в прошлом сезоне);

48. Йеспер Братт («Нью-Джерси», был вне рейтинга в прошлом сезоне);

47. Роман Йоси («Нэшвилл», 16-е место в прошлом рейтинге);

46. Мэттью Болди («Миннесота», был вне рейтинга в прошлом сезоне);

45. Тейдж Томпсон («Баффало», был вне рейтинга в прошлом сезоне);

44. Сергей Бобровский («Флорида», 39-е место в прошлом рейтинге);

43. Джейк Сэндерсон («Оттава», был вне рейтинга в прошлом сезоне);

42. Джейккоб Слэвин («Каролина», был вне рейтинга в прошлом сезоне);

41. Нико Хишир («Нью-Джерси», был вне рейтинга в прошлом сезоне).

