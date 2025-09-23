Ричмонд
Квартальнов об 1:0 с «Барысом»: «Содержание игры оставляет желать лучшего, но защищу ребят: лед был не просто ужасный, а очень ужасный. Молодежь в 4-м звене дала энергию»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале сделал шатаут, отразив 8 бросков по своим воротам.

Источник: Спортс"

"Двумя очками мы довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Но защищу ребят: сегодня лед был не просто ужасный, а очень ужасный. Не хочу все сваливать на лед, у нас есть игроки очень хорошего уровня. Может, перегорели пацаны.

Молодежь в четвертом звене дала энергию, которая была нужна. Такие матчи очень тяжелые для вратарей. Зак — молодец. Не каждый вратарь сможет так сыграть, когда мало работы, но нужно быть сконцентрированым на все сто.

Мы ждем от Дэл Колла хорошей игры, движения, борьбы. Долго раскачиваться я ему не дам, он взрослый игрок«, — сказал главный тренер минского “Динамо” Дмитрий Квартальнов.

«Барыс» нанес 8 бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ.