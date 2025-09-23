Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл в первом выставочном матче — с «Бостоном»

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что пока не знает, сможет ли Овечкин завтра работать вместе с командой, ему предстоит обсудить это с физиотерапевтом.
Напомним, ранее 40-летний капитан «столичных» не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном — против «Бостона» (5:2).
Ранее сообщалось, что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела.
В следующем предсезонном матче «Вашингтон» дома сыграет с «Филадельфией», игра состоится в ночь на 26 сентября.