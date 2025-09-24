Хоккеисты «Динамо-Шинника» в серии буллитов уступили московским динамовцам в МХЛ

Сезон-25/26 начался для «шинников» с четырехматчевой домашней серии, в которой наша команда одержала три победы. Юные динамовцы обыграли «Тайфун» из Владивостока (5:2), «Сахалинских Акул» (2:0) и «Амурских Тигров» (2:1), а также в овертайме уступили уфимскому «Толпару» (2:3).