Хоккеисты «Динамо-Шинника» в серии буллитов уступили московским динамовцам в МХЛ

Первым соперником подопечных Евгения Летова в гостевом турне стала молодежная команда московского «Динамо». Хозяева вышли вперед во втором периоде, счет 1:0 держался на табло большую часть матча, но за секунду до сирены об окончании заключительной трети Егор Карабань перевел игру в овертайм. Исход встречи решился в серии буллитов, где точнее оказались москвичи — 2:1.
Сезон-25/26 начался для «шинников» с четырехматчевой домашней серии, в которой наша команда одержала три победы. Юные динамовцы обыграли «Тайфун» из Владивостока (5:2), «Сахалинских Акул» (2:0) и «Амурских Тигров» (2:1), а также в овертайме уступили уфимскому «Толпару» (2:3).
На данный момент бобруйчане с 8 очками занимают седьмое место в таблице «Золотого дивизиона» Западной конференции МХЛ, наши парни провели меньше матчей в сравнении с конкурентами. 25 сентября «Динамо-Шинник» сыграет повторный поединок с московским «Динамо», начало — в 19.00.