Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

У хоккеистки «Динамо-Невы» электронная сигарета выпала на лед во время матча против «Агидели». Судьи не наказали никого из игроков

«Агидель» дома обыграла петербургский клуб со счетом 4:0.

Источник: Спортс"

Во втором периоде одна из хоккеисток «Динамо-Невы» выронила на лед электронную сигарету. Ближе всех к эпизоду находилась форвард петербургской команды Ксения Пономарева.

На посторонний предмет на льду обратила внимание одна из хоккеисток «Агидели». Игра была остановлена, однако судьи не стали применять штрафные санкции никому из игроков.

Зоркин уронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом». Защитника «Салавата» удалили на 2 минуты за «незаконное и опасное снаряжение».

Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом». Ги Буше требовал наказать игрока «Ак Барса».