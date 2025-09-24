Антон Бурдасов не планирует завершать карьеру: «Здоровья — вагон, с формой все в порядке. Играю с футболистами по 1,5 часа, они по 50 кг все весят — иди побегай за ними»

— Ты не думал завершить карьеру? Сейчас подходящий момент: возраст позволяет, большие деньги зарабатывать необязательно. Может, стоит попробовать себя в тренерстве или уйти в другие увлечения?
— Здоровья — вагон, сижу, жду подходящего варианта. Уверен, что смогу помочь команде, если будет вызов и мотивация. Хочется, чтобы клуб действительно претендовал на что-то серьезное.
Пока никаких проблем — нет такого, что по утрам еле встаю, в футбол играю с футболистами по полтора часа, они по 50 килограммов все весят — иди побегай за ними. С точки зрения формы все в порядке. Придет время — подумаю о тренерстве.
Это было бы интересно. Особенно в работе над большинством. У нас в лиге мало настоящих специалистов такого уровня. Вспомню Шафранова, Курьянова, Алексея Викторовича Тертышного — очень сильные тренеры.
Если, например, у Тертышного все карты на руках, ему дают работать и никто не лезет, то это сильнейший специалист. Он настолько фанат, что я был в шоке. Таких людей должно быть больше, — сказал нападающий Антон Бурдасов.
