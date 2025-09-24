Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Антон Бурдасов не планирует завершать карьеру: «Здоровья — вагон, с формой все в порядке. Играю с футболистами по 1,5 часа, они по 50 кг все весят — иди побегай за ними»

В данный момент 34-летний экс-форвард «Трактора», СКА, «Авангарда», ЦСКА и «Салавата» находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Барыс».

Источник: Спортс"

— Ты не думал завершить карьеру? Сейчас подходящий момент: возраст позволяет, большие деньги зарабатывать необязательно. Может, стоит попробовать себя в тренерстве или уйти в другие увлечения?

— Здоровья — вагон, сижу, жду подходящего варианта. Уверен, что смогу помочь команде, если будет вызов и мотивация. Хочется, чтобы клуб действительно претендовал на что-то серьезное.

Пока никаких проблем — нет такого, что по утрам еле встаю, в футбол играю с футболистами по полтора часа, они по 50 килограммов все весят — иди побегай за ними. С точки зрения формы все в порядке. Придет время — подумаю о тренерстве.

Это было бы интересно. Особенно в работе над большинством. У нас в лиге мало настоящих специалистов такого уровня. Вспомню Шафранова, Курьянова, Алексея Викторовича Тертышного — очень сильные тренеры.

Если, например, у Тертышного все карты на руках, ему дают работать и никто не лезет, то это сильнейший специалист. Он настолько фанат, что я был в шоке. Таких людей должно быть больше, — сказал нападающий Антон Бурдасов.

Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, “два в одного” давать было нельзя — тебе сразу воткнут. Сейчас по 4−5 выходов “2 в 1” за период — и ноль голов».