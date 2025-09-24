Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»

21-летний вратарь впервые сыграл за «Пингвинс» — в предсезонном матче с «Монреалем» (1:2 Б). Мурашов вышел на замену в середине второго периода.

Источник: Спортс"

Он отразил 19 из 20 бросков, а в серии буллитов из 5 попыток отразил бросок Филипа Мешара. В овертайме Мурашов отразил шайбу после броска Ивана Демидова.

"Я бы сказал, что это огромная честь — быть частью этой организации, носить эту форму. Перед игрой я думал о том, сколько легендарных игроков уже выходили в этой форме. Теперь это моя работа.

Я благодарен за это, благодарен за возможность быть здесь и играть с такими парнями. Да, это всего лишь предсезонка, но это лучшая лига мира, и это просто удовольствие.

Мы играли против Демидова пару лет назад в финале юниорского чемпионата. Тогда мы проиграли, и для меня это что-то вроде личного счета. Так что да, было приятно сделать сэйв. Вдвойне приятно, что остановил именно Демидова", — сказал Сергей Мурашов.