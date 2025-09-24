Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс» — в матче с «Бостоном» на предсезонке. Защитник отличился в меньшинстве и завершил игру с «+3»

Во втором периоде россиянин забил в меньшинстве.
В итоге Гавриков (23:51 — максимальное время среди полевых игроков команды, 2:52 — в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+3». У него 2 броска в створ, 2 блока и 2 потери.
29-летний защитник, в межсезонье подписавший контракт с клубом из Нью-Йорка на 7 лет и 49 миллионов долларов, отличился в выставочном матче с «Бостоном» (4:5 ОТ).
В итоге Гавриков (23:51 — максимальное время среди полевых игроков команды, 2:52 — в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+3». У него 2 броска в створ, 2 блока и 2 потери.