Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.20
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2

Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс» — в матче с «Бостоном» на предсезонке. Защитник отличился в меньшинстве и завершил игру с «+3»

29-летний защитник, в межсезонье подписавший контракт с клубом из Нью-Йорка на 7 лет и 49 миллионов долларов, отличился в выставочном матче с «Бостоном» (4:5 ОТ).

Во втором периоде россиянин забил в меньшинстве.

В итоге Гавриков (23:51 — максимальное время среди полевых игроков команды, 2:52 — в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+3». У него 2 броска в створ, 2 блока и 2 потери.