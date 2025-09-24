Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.20
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2

Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте

Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на предсезонный матч с «Сэйбрс» (1:2).

За 40 минут россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. На третий период вышел Зак Савченко, отразивший 8 из 9 бросков.

Напомним, что в этом месяце «Филадельфия» обменяла бывшего голкипера ЦСКА в «Блю Джекетс».