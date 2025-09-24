Разин о том, что у Ткачева нет голов в 8 матчах за «Металлург» в сезоне: «7 очков — неплохой результат. Он уже прошел через разные ситуации, не вижу психологических спадов или срыво

— Вы говорили про Романа Канцерова и Никиту Михайлиса: когда у них не получается реализовать моменты, они начинают себя «подъедать», рефлексировать.
Насколько Владимир Ткачев в этом смысле склонен к негативу? Он много делает, у него много моментов, но шайба не идет в ворота. Или он реагирует спокойно?
— Восемь игр, семь очков — неплохой результат. Моменты для голов есть. Думаю, он уже прошёл через разные ситуации, поэтому не вижу у него психологических спадов или срывов. Кажется, он относится к этому спокойно, — сказал главный тренер «Металлурга» после матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).