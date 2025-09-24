Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.20
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2

Разин о том, что у Ткачева нет голов в 8 матчах за «Металлург» в сезоне: «7 очков — неплохой результат. Он уже прошел через разные ситуации, не вижу психологических спадов или срыво

29-летний форвард, ставший игроком магнитогорцев после ухода из «Авангарда», набрал 7 (0+7) очков в 8 играх в FONBET КХЛ.

— Вы говорили про Романа Канцерова и Никиту Михайлиса: когда у них не получается реализовать моменты, они начинают себя «подъедать», рефлексировать.

Насколько Владимир Ткачев в этом смысле склонен к негативу? Он много делает, у него много моментов, но шайба не идет в ворота. Или он реагирует спокойно?

— Восемь игр, семь очков — неплохой результат. Моменты для голов есть. Думаю, он уже прошёл через разные ситуации, поэтому не вижу у него психологических спадов или срывов. Кажется, он относится к этому спокойно, — сказал главный тренер «Металлурга» после матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).