15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.20
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2

Ротенберг о драке Бардакова с Краузом на предсезонке НХЛ: «Может, языковой барьер? Значит, Захару надо подучить английский. Получать образование очень важно»

— Посмотрели драку [форварда «Колорадо»] Захара Бардакова, когда он схлестнулся с Лоусоном Краузом из «Юты»?

Источник: Спортс"

— Я видел фотографию Бардакова после драки. Ну вы знаете, Захар всегда был парнем, который не даст себя в обиду. Он тот пацан, который всегда бьется, играет с характером, до конца. Не знаю причин, что там произошло у него с Краузом. Наверное, может быть, языковой барьер?

Значит, Бардакову надо еще подучить английский. Это очень важный момент, когда ребята не только занимаются хоккеем, но и получают образование. В жизни возникают ситуации, когда необходимо знание языков. Это даст возможность становиться лучшими в мире.

Вот почему так важно образование. Поэтому мы с детского возраста сейчас особое внимание уделяем тому, чтобы дети не только хорошо занимались спортом, но и отлично учились. Чтобы они знали языки и у них не было таких ситуаций, как у Захара, — сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».

Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера.