Ротенберг о драке Бардакова с Краузом на предсезонке НХЛ: «Может, языковой барьер? Значит, Захару надо подучить английский. Получать образование очень важно»

— Я видел фотографию Бардакова после драки. Ну вы знаете, Захар всегда был парнем, который не даст себя в обиду. Он тот пацан, который всегда бьется, играет с характером, до конца. Не знаю причин, что там произошло у него с Краузом. Наверное, может быть, языковой барьер?
Значит, Бардакову надо еще подучить английский. Это очень важный момент, когда ребята не только занимаются хоккеем, но и получают образование. В жизни возникают ситуации, когда необходимо знание языков. Это даст возможность становиться лучшими в мире.
Вот почему так важно образование. Поэтому мы с детского возраста сейчас особое внимание уделяем тому, чтобы дети не только хорошо занимались спортом, но и отлично учились. Чтобы они знали языки и у них не было таких ситуаций, как у Захара, — сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».
Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера.