Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. Суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»

— Скажем так, все пошло не совсем по плану. Завершился двухлетний контракт — и его условия не были повторены, поэтому договориться не удалось. Вышел на рынок свободных агентов, получил предложение от «Нефтехимика», но и тут согласия не достигли.
Во второй половине августа начал переживать — все хоккеисты открыли сборы в КХЛ, а мне приходилось работать самостоятельно. Спасибо родным, близким и агенту — они поддержали меня, сняли лишние эмоции.
Уже во второй декаде сентября на контакт с агентом вышел «Авангард». Два-три дня шли переговоры в Омске — и наконец контракт подписали. Был счастлив!
— Почему?
— Во-первых, для профессионального хоккеиста самое главное — быть востребованным. Во-вторых, уже знаком с «Авангардом», это суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя, — сказал 34-летний форвард омского клуба.