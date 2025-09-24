Ларионов о СКА: «Мы не будем играть от обороны или ставить “автобус” в средней зоне — неважно, где проходит матч. Хотим, чтобы КХЛ это понимала»

— Абсолютно такой же. Мы уважаем любого соперника, но все зависит от того, как играем мы. У нас команда очень талантливая, интересная. Естественно, смотрим на бригады большинства-меньшинства. Но нельзя говорить, что мы кого-то боимся.
Мы не будем играть от обороны или ставить «автобус» в средней зоне — неважно, где мы играем. Хотим, чтобы лига это понимала.
Смотреть скучный хоккей: через стекло, борт, подставления в средней зоне — это имеет право на жизнь, но тогда мы потеряем ту изюминку и динамику, к которой стремимся, — сказал главный тренер СКА после домашнего поражения от «Авангарда» (2:4).