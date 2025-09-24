Ричмонд
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.20
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Авангард
4
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Мы не будем играть от обороны или ставить “автобус” в средней зоне — неважно, где проходит матч. Хотим, чтобы КХЛ это понимала»

— В чем заключается ваш подход к изучению соперника в регулярке? Ги Буше сказал, что они больше ориентируются на свою игру.

Источник: Спортс"

— Абсолютно такой же. Мы уважаем любого соперника, но все зависит от того, как играем мы. У нас команда очень талантливая, интересная. Естественно, смотрим на бригады большинства-меньшинства. Но нельзя говорить, что мы кого-то боимся.

Мы не будем играть от обороны или ставить «автобус» в средней зоне — неважно, где мы играем. Хотим, чтобы лига это понимала.

Смотреть скучный хоккей: через стекло, борт, подставления в средней зоне — это имеет право на жизнь, но тогда мы потеряем ту изюминку и динамику, к которой стремимся, — сказал главный тренер СКА после домашнего поражения от «Авангарда» (2:4).