Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23

Ранее Лихачев уже играл за «Амур» в сезоне-2022/23, установив личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат FONBET КХЛ (15 шайб в 57 играх).
Со статистикой нападающего можно также ознакомиться здесь.
24-летний форвард будет выступать за хабаровский клуб на правах аренды, как сообщает Metaratings.
Ранее Лихачев уже играл за «Амур» в сезоне-2022/23, установив личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат FONBET КХЛ (15 шайб в 57 играх).
Со статистикой нападающего можно также ознакомиться здесь.