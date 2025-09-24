Ричмонд
Ларионов после 2:4 с «Авангардом»: «В тренерскую зашли гости — из спонсоров СКА. Сказал им, что даже в “Детройте”, где было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали»

Клуб из Санкт-Петербурга впервые в сезоне FONBET КХЛ проиграл в качестве хозяина площадки — «Авангарду» (2:4).

— Ваше первое домашнее поражение. Какие ощущения?

— Уже после матча в тренерскую зашли несколько гостей, скажем, из наших спонсоров. Знаю их много лет. Они знают меня и Вячеслава Александровича Фетисова. Я сказал им, что даже в «Детройте», где в составе было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали. Невозможно побеждать во всех матчах.

Если оценивать трезво — не по горячим следам, а по стилю и сюжету игры, — здесь больше позитива. Мы дома проигрывали гораздо крупнее и в «Детройте». Без этого нельзя двигаться вперед. Хоккеисты не роботы, они могут устать, ошибаться. Молодые ребята набираются опыта.

Третий гол — Матвей Короткий мог спокойно вывести шайбу из зоны. Это те «кочки» на пути, о которые спотыкаешься. Но в следующий раз ты сделаешь по-другому. Не можем показывать пальцем ни на кого: вратарь, молодые игроки, опытные — неважно.

Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе. Хотим, чтобы болельщик терпел, верил и поддерживал нас. А мы будем стараться выложиться в каждом матче, играть в тот хоккей, который вы сегодня увидели. Без поражений не бывает побед — закончу так, — сказал главный тренер СКА.