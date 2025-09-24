Ларионов после 2:4 с «Авангардом»: «В тренерскую зашли гости — из спонсоров СКА. Сказал им, что даже в “Детройте”, где было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали»

— Уже после матча в тренерскую зашли несколько гостей, скажем, из наших спонсоров. Знаю их много лет. Они знают меня и Вячеслава Александровича Фетисова. Я сказал им, что даже в «Детройте», где в составе было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали. Невозможно побеждать во всех матчах.