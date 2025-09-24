Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ

В рамках акции Овечкин некоторое время поработал в магазине, а также помогал обзванивать покупателей и упаковывать продукты.
«Это очень весело. Мы делаем доброе дело, и проводить время с нашими болельщиками — одно из самых важных дел для нас», — сказал Александр Овечкин.
Фото: t.me/hockey_sportsru.
