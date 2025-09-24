Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.27
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.20
П2
5.98
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.65

Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ

Сеть магазинов в Вашингтоне выпустила лимитированную серию хлопьев Ovi’s Great Crunch в честь рекорда капитана «Кэпиталс» по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

В рамках акции Овечкин некоторое время поработал в магазине, а также помогал обзванивать покупателей и упаковывать продукты.

«Это очень весело. Мы делаем доброе дело, и проводить время с нашими болельщиками — одно из самых важных дел для нас», — сказал Александр Овечкин.

Фото: t.me/hockey_sportsru.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше