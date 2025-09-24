Ричмонд
Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды — новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»

Бывший главный тренер СКА занимается развитием детско-юношеского хоккея и подготовкой резерва в «Динамо».

Источник: Спортс"

— У нас уже выросло поколение хоккеистов, которое может побеждать на международной арене?

— Точно — да. Сейчас есть очень много сильных ребят. Даже если мы говорим о ребятах, которым сейчас 10, 12, 14 лет, до 20 лет. У нас там растут звезды, игроки высокого уровня. Я знаю это, видел лично.

Это будут новые Капризовы, новые Малкины и даже новые Овечкины. У нас очень талантливые игроки, — сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы».