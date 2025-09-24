Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.70
П2
4.95
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.10
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Сочи
3
Все коэффициенты
П1
12.50
X
5.80
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.37
П2
3.53
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.50
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» восстанавливается после травмы нижней части тела

40-летний нападающий продолжает восстановление после травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Овечкин пропустил первую выставочную игру против «Бостона» (5:2).

Источник: Спортс"

«Вашингтон» сыграет с «Филадельфией» в ночь на 26 сентября, матч начнется в 2:00 по московскому времени.

«Как и ожидалось, Александр Овечкин не отправится с командой в Херши на предсезонный матч против “Флайерс”, подтвердил главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Карбери также сказал, что Овечкин вновь работал на льду интенсивнее, чем вчера. Тренер охарактеризовал это как «хороший знак», — написал журналист Том Гулитти.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше