Хаг выбыл на 4−6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»

Этот сезон будет первым для Хага в составе «Предаторс» — 30 июня он был обменян из «Вегаса» и подписал с «Нэшвиллом» контракт на 4 года с кэпхитом 5,5 млн долларов.
«Нэшвилл» начнут сезон 9 октября матчем против «Коламбуса».
26-летний канадский защитник «Нэшвилла» получил повреждение в предсезонном матче против «Флориды» (5:3) в воскресенье.
