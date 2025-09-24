«Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке

По действующему соглашению Пинто зарабатывает 3,75 млн долларов в год. В прошлом сезоне на счету американского нападающего 37 (21+16) очков и «плюс 11» в 70 матчах регулярного чемпионата. Пинто ни разу в карьере в НХЛ не добирался до отметки 40 очков за сезон.